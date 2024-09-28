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Шеф-повар объяснил, как правильно варить говядину в кастрюле
Питание и еда

Сегодня, 12:30

1 мин.

Шеф-повар объяснил, как правильно варить говядину в кастрюле

Мария Задорожная
Автор
Два куска говядины, специи и кастрюля
Фото Tatiana Dvoretskaya/istockphoto.com, iStock
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Шеф-повар Вячеслав Дегтев рассказал «СЭ», как правильно варить говядину в кастрюле. По его словам, варится мясо около 2-2,5 часов.

Для начала нужно налить в кастрюлю воды и довести ее до кипения на максимальном огне. Затем поместить туда говядину, вода должна полностью покрыть мясо. В процессе приготовления эксперт советует не забывать снимать пенку, образующуюся на поверхности.

После образования пенки нужно убавить огонь до самого медленного, потом добавить соль, лавровый лист и специи. Лук и морковь добавляется по желанию.

«Соль добавляйте по вкусу, ориентируйтесь на пропорцию — одна чайная ложка на килограмм говядины», — сказал специалист.

После мясо надо накрыть крышкой и варить до готовности. Чтобы проверить, готова говядина или нет, нужно достать его из бульона и проткнуть ножом. Если сок почти прозрачный и без розового оттенка, говядина готова.

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