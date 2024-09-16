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Сексолог назвала продукты, которые улучшают сексуальное здоровье женщин
Питание и еда

Сегодня, 19:35

1 мин.

Сексолог назвала продукты, которые улучшают сексуальное здоровье женщин

Мария Задорожная
Автор
Женщина ест салат
Фото Povozniuk/istockphoto.com
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Психолог и сексолог Елена Кондра в разговоре с «СЭ» заявила, что перга — пыльца, собранная пчелами, — улучшает женское сексуальное здоровье. По ее словам, перга богата жирными кислотами (Омега-3, Омега-6), витаминами (C, D, E, K, P, группы В), ферментами, микро- и макроэлементами.

«Продукт поднимает уровень тестостерона, а также влияет на устранение застойных процессов в области малого таза. Также перга положительно влияет на улучшение кровообращения», — добавила эксперт.

Также для улучшения сексуально и репродуктивного здоровья специалист рекомендует женщинам добавить в рацион спаржу и авокадо. Они помогают поддерживать гормональный баланс, так как содержат много мононенасыщенных жиров.

«Женщинам рекомендуется добавить в рацион льняное масло, орехи, нут (и в целом бобовые). Эти продукты улучшают выработку эстрогена. Этот гормон напрямую связан с женским сексуальным здоровьем. Более того, врачи утверждают, что эти продукты способствуют облегченному прохождению менопаузы», — заключила сексолог.

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