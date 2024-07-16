Россияне стали чаще покупать виски

Продажи виски за период январь-май в России увеличились на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.



Аналитики связывают такую динамику с локализацией производства. Ведь в результате цены на конечную продукцию снижаются и товар становится доступен для широкого круга потребителей. Кроме того, ритейлерам снова удалось наладить прямые поставки из-за границы, что тоже положительно сказалось на ценообразовании.



Кроме того, спрос за 5 месяцев вырос и на другие крепкие алкогольные напитки. Так, продажи текилы выросли на 21,3%, рома — на 20,3%, биттеров — на 19,3%, аперитивов — на 18,1%. Единственным алкоголем, который стал менее популярен, оказался вермут. Его продажи сократились на 2,3%.

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