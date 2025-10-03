Россиянам посоветовали переходить на стевию на фоне роста цен на сахар

Рост цен на сахар и кондитерские изделия перед Новым годом, по словам Василия Колташова, директора Института нового общества и экономиста, составит не менее 10%. В интервью 360.ru он объяснил это явление рядом объективных факторов и отметил, что для россиян это может стать поводом перейти на стевию и другие сахарозаменители.

Эксперт указал, что в России длительное время избыток урожая свеклы повлиял на производство сахара и экспорт. Сейчас прогнозируется начало роста цен: по его словам, сахаросодержащие конфеты, кондитерские изделия и сопутствующая продукция подорожают как минимум на 10%.

«При этом я не учитываю другие факторы: рост тарифов, рост стоимости топлива, который произошел на наших глазах», — добавил Колташов.

Он подчеркнул, что на конечную стоимость товаров влияют многочисленные факторы, и что НДС не планируют повышать только на базовые продукты — его намерены удержать на уровне 10%.

«Но если оценивать это с точки зрения перспективы, то это хороший сигнал начать отказываться от сахара и заменять его на стевию, то есть на природный сахарозаменитель», — считает экономист.

Сахар, по его мнению, — дешевый источник удовольствия, вредный для здоровья и зубов, особенно в условиях текущей эпидемии ожирения из-за доступности сладостей. Эксперт призвал пересмотреть политику и снизить НДС на более полезные продукты с сахарозаменителями, чтобы они могли уверенно конкурировать с вредными сладостями и способствовать улучшению здоровья населения.