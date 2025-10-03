Стиль жизни
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Россиянам посоветовали переходить на стевию на фоне роста цен на сахар
Питание и еда

Сегодня, 14:05

1 мин.

Россиянам посоветовали переходить на стевию на фоне роста цен на сахар

Мария Задорожная
Автор
Стевия на столе
Фото Victoria Popova, iStock

Рост цен на сахар и кондитерские изделия перед Новым годом, по словам Василия Колташова, директора Института нового общества и экономиста, составит не менее 10%. В интервью 360.ru он объяснил это явление рядом объективных факторов и отметил, что для россиян это может стать поводом перейти на стевию и другие сахарозаменители.

Эксперт указал, что в России длительное время избыток урожая свеклы повлиял на производство сахара и экспорт. Сейчас прогнозируется начало роста цен: по его словам, сахаросодержащие конфеты, кондитерские изделия и сопутствующая продукция подорожают как минимум на 10%.

«При этом я не учитываю другие факторы: рост тарифов, рост стоимости топлива, который произошел на наших глазах», — добавил Колташов.

Он подчеркнул, что на конечную стоимость товаров влияют многочисленные факторы, и что НДС не планируют повышать только на базовые продукты — его намерены удержать на уровне 10%.

«Но если оценивать это с точки зрения перспективы, то это хороший сигнал начать отказываться от сахара и заменять его на стевию, то есть на природный сахарозаменитель», — считает экономист.

Сахар, по его мнению, — дешевый источник удовольствия, вредный для здоровья и зубов, особенно в условиях текущей эпидемии ожирения из-за доступности сладостей. Эксперт призвал пересмотреть политику и снизить НДС на более полезные продукты с сахарозаменителями, чтобы они могли уверенно конкурировать с вредными сладостями и способствовать улучшению здоровья населения.

Сахар: польза и&nbsp;вред.Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Советы и рекомендации
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями

  • sakusda

    скоро на мыло и верёвку посоветуют перейти,такими темпами :face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    03.10.2025

  • Патриот Великой России

    Иди на три буквы советник видать власть давно не видела народного гнева !

    03.10.2025

  • Футболист Сапогов

    На гомно они там не советуют перейти. Совсем охренели, людям жить нормально надо, а они одно твердят: "Денег нет, но вы держитесь". Скоты.

    03.10.2025

    • КХЛ на Кинопоиске

