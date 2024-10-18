Роспотребнадзор назвал основные правила составления осеннего рациона

Роспотребнадзор в своем Telegram-канале напомнил об основных правилах составления осеннего рациона. Как отмечается в публикации, в межсезонье организм особенно нуждается в поддержке, так как он переходит к более сложному периоду — зиме. Поэтому важно организовать сбалансированное питание, чтобы грамотно составленный рацион способствовал повышению иммунитета.

Так в осеннем меню обязательно должны присутствовать овощи, которые богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Также в рацион нужно добавить лук и чеснок. Они обладают хорошими противовирусными, противовоспалительными и антисептическими свойствами.

«Не обходите стороной кисломолочную продукцию. Она очень важна для здоровья кишечника», — говорится в публикации.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует контролировать потребление жирной пищи. Важно помнить об умеренности: 30% живых животных и 70% растительных.



«Ищите полезные альтернативы привычным сладостям. Например, сухофрукты, которые сохраняют все полезные свойства свежих фруктов, мед и фрукты. Все эти продукты лучше есть в первой половине дня. Соблюдайте режим питания, следите за полезными перекусами. Например, овощи, творог, орешки», — сообщило ведомство.

Помимо прочего, рекомендуется пить чистую воду в течение дня, чтобы избежать обезвоживания, а также больше двигаться.