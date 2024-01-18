Роспотребнадзор: Coca-Cola из Казахстана опасна для здоровья

Читайте нас в

Роспотребнадзор Волгоградской области предупреждает, что напиток Coca-Cola казахстанского производства опасен для здоровья. Об этом сообщил «Блокнот Волгодонск».

Сотрудники ведомства проверили продукцию ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» (Республика Казахстан) в лаборатории и выяснили, что напиток Coca-Cola Classic не соответствует требованиям Таможенного союза по безопасности пищевой продукции и пищевых добавок и ароматизаторов.

Выявлено наличие подсластителей, не заявленных в составе продукта: аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950), сахарин (Е954), цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952), а также бензойная кислота (Е210).

«Употребление продуктов, содержащих аспартам и аспартам-ацесульфама соли, противопоказано лицам, страдающим фенилкетонурией (наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот. — Прим. ред.). Аспартам создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан», — говорится в публикации.