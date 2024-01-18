Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Роспотребнадзор: Coca-Cola из Казахстана опасна для здоровья
Питание и еда

Сегодня, 12:30

1 мин.

Роспотребнадзор: Coca-Cola из Казахстана опасна для здоровья

Мария Маковей
Автор
Стакан кока колы со льдом
Фото piyato/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Роспотребнадзор Волгоградской области предупреждает, что напиток Coca-Cola казахстанского производства опасен для здоровья. Об этом сообщил «Блокнот Волгодонск».

Сотрудники ведомства проверили продукцию ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» (Республика Казахстан) в лаборатории и выяснили, что напиток Coca-Cola Classic не соответствует требованиям Таможенного союза по безопасности пищевой продукции и пищевых добавок и ароматизаторов.

Выявлено наличие подсластителей, не заявленных в составе продукта: аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950), сахарин (Е954), цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952), а также бензойная кислота (Е210).

«Употребление продуктов, содержащих аспартам и аспартам-ацесульфама соли, противопоказано лицам, страдающим фенилкетонурией (наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот. — Прим. ред.). Аспартам создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан», — говорится в публикации.

Газировка. Российские производители газировок перешли на опасные сахарозаменители
Польза и вред
3
3
Новости холдинга
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
17 янв 18:20
Нутрициолог рассказала, к чему приводит сиртфуд-диета
17 янв 14:05
Ученые обнаружили неожиданное свойство чернослива
16 янв 20:05
Нутрициолог назвала продукт, который быстро утоляет голод
16 янв 17:15
Нутрициолог рассказала, с чем лучше есть творог
16 янв 13:05
Ученые выяснили, в какое время нельзя пить кофе
dasdsadada