Роскачество обнаружило опасный фальсификат в пицце известных ресторанов

Пиццы «Маргарита» от компаний PizzaSushiWok, «Токио-Сити» и «Империя пиццы» могут представлять опасность для здоровья из-за высокого содержания фитостеринов в сыре. Об этом заявило Роскачество.

В рамках исследования была проведена закупка пицц «Маргарита», чтобы выяснить, используется ли в них натуральный сыр или более дешевые растительные заменители. В результате специалисты ведомства обнаружили, что ни на одной этикетке пицц от известных ресторанов не указано наличие растительных жиров, в том числе на замороженных.

Лабораторные исследования показали, что содержание молочного жира в сыре для пиццы чрезвычайно низкое, а уровень фитостеринов значительно превышает норму. Анализ был проведен на продукции таких компаний, как «Токио-City», «Ozon fresh х Траттория СЫРОВАРНЯ», «Империя пиццы», PizzaSushiWok и «ПиццаН».

Также были исследованы пиццы от «Додо Пицца», «Папа Джонс» и IL Patio. В их моцарелле обнаружена частичная замена молочных жиров на растительные.

Роскачество подчеркивает, что отсутствие соответствующей информации является нарушением правил маркировки пищевых продуктов и может вводить потребителей в заблуждение.

Фитостерины часто встречаются в растительных жирах, и их высокое содержание в пище может вызывать различные симптомы, включая тошноту, диарею, запоры, диспепсию, судороги в ногах, кожные высыпания и лейкопению. Кроме того, они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.