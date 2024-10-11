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Рецепт полезного супа из тыквы и нута от нутрициолога
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом полезного осеннего супа

Мария Задорожная
Автор
Суп из тыквы и нута
Фото Svetlana Monyakova, iStock
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Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась с «СЭ» рецептом осеннего супа из тыквы и нута. Для его приготовления понадобится 100 г нута, четыре картофелины, три моркови, одна луковица и 50 г тыквы. Также следует подготовить одну чайную ложку оливкового масла и соль, специи — по желанию.

Перед приготовлением блюда эксперт рекомендует замочить в воде нут. Затем промыть его и проварить в течение 1,5 часа. После кубиками нарезать тыкву и добавить ее к нуту.

Морковь, лук и картофель измельчить и варить до готовности.


Полученные ингредиенты нужно смешать и все взбить блендером до однородной массы, после добавить оливковое масло и оставить вариться еще на 10 минут.

Тыква: польза и&nbsp;вред. Тыква: польза и вред для здоровья

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