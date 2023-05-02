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Сегодня, 15:20

Разработчик антиракового питания предупредил, чем может быть опасен шашлык

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Компания друзей жарит мясо.
Фото Freepik/freepik

Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов рассказал, чем может быть опасно употребление шашлыка. «Красное мясо официально признано ВОЗ канцерогеном. Его употребление в пищу после тепловой обработки, например на мангале, может спровоцировать рак», — пояснил эксперт.

Красное мясо, конечно, можно заменить мясом птицы или рыбой, которые не относятся к канцерогенным. Однако остается другая проблема: при приготовлении мяса на костре или мангале выделяются токсичные вещества — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). «По одной из версий, именно способность противостоять влиянию ПАУ помогла нашим предкам, кроманьонцам, выжить в процессе эволюции, в отличие от неандертальцев. Но видовое выживание не означает, что ПАУ не влияют на человека сейчас», — подчеркнул специалист. По его словам, дым от приготовления на открытом огне значительно повышает риск развития рака кожи, легких, мочевого пузыря и почек.

Предотвратить негативное влияние ПАУ на организм сложно. Дмитрий Фурсов порекомендовал держаться как можно дальше от мангала во время приготовление шашлыка, чтобы снизить влияние выделяющихся вредных веществ хотя бы на кожный покров и легкие. Не стоит доводить мясо до обугливания и важно убирать горелые участки во время еды. «Если срезать перед приготовлением с мяса жир, это тоже уменьшит количество канцерогенов. Также помогут домашние маринады на основе вина, пива, чая и содержащие лук, чеснок, лимонную кислоту, специи, травы, мед, красный перец и растительные масла. Подавать шашлык нужно со свежей зеленью и овощами, и желательно без алкоголя», — резюмировал разработчик антиракового питания.

Ранее мы рассказывали, как сделать полезный маринад.

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