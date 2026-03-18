Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Психолог дала совет, как привить ребенку полезные пищевые привычки
Питание и еда

18 марта, 17:30

1 мин.

Психолог дала совет, как привить ребенку полезные пищевые привычки

Кристина Гергис
Автор
Пищевые привычки ребенка
Фото miniseries, iStock

В беседе с KP.RU детский психолог для родителей Александра Аныкина предостерегла от принуждения ребенка к еде. Специалист пояснила: не стоит заставлять сына или дочь обязательно доедать порцию.

»Надо все доедать: ложку за папу, ложку за маму...» — эта фраза родом из того времени, когда еда была огромной ценностью», — считает Александра. Сегодня же такое давление учит ребенка ориентироваться не на собственные ощущения насыщения, а на заданный размер порции.

Аныкина обратила внимание еще на один важный аспект: дети перенимают пищевые привычки своих родителей, поэтому взрослым важно самим придерживаться здорового подхода к питанию. Психолог порекомендовала предлагать ребенку разнообразную еду и позволять ему самостоятельно выбирать блюда и определять комфортный размер порций.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Дети
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?
«Он вовсе не выглядит как человек». Как звезды футбола реагируют на рекорд Месси на ЧМ-2026
Глава Южной Осетии Гаглоев принял предложение Путина стать его советником
Сергей Лавров выступил в Дипакадемии МИД РФ. Главное
В суперзвезду сборной Португалии до 22 лет почти никто не верил. Трудный путь Витиньи
ФАС поручила усилить контроль за топливом для аграриев в 16 регионах России
Читайте далее
Эндокринолог ответила, как добирать белок в пост
Следующий материал
Эндокринолог ответила, как добирать белок в пост

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
19 июн 14:50
Призер олимпийский игр развеял миф о марафонской диете
17 июн 13:40
Фитнес-тренер объяснила, как неправильное питание может мешать набору мышц
15 июн 19:30
Биохимик назвала напитки и перекусы, которые помогут поддерживать энергию на дистанциях
13 июн 15:40
Диетолог рассказала, почему нельзя есть сразу после тренировки
7 июн 18:30
Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище