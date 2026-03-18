Психолог дала совет, как привить ребенку полезные пищевые привычки

В беседе с KP.RU детский психолог для родителей Александра Аныкина предостерегла от принуждения ребенка к еде. Специалист пояснила: не стоит заставлять сына или дочь обязательно доедать порцию.

»Надо все доедать: ложку за папу, ложку за маму...» — эта фраза родом из того времени, когда еда была огромной ценностью», — считает Александра. Сегодня же такое давление учит ребенка ориентироваться не на собственные ощущения насыщения, а на заданный размер порции.

Аныкина обратила внимание еще на один важный аспект: дети перенимают пищевые привычки своих родителей, поэтому взрослым важно самим придерживаться здорового подхода к питанию. Психолог порекомендовала предлагать ребенку разнообразную еду и позволять ему самостоятельно выбирать блюда и определять комфортный размер порций.