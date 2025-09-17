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Профессор рассказал, почему по утрам отсутствует энергия
Питание и еда

17 сентября 2025, 11:35

1 мин.

Профессор рассказал, почему по утрам отсутствует энергия

Мария Задорожная
Автор
Девушка засыпает за столом утром
Фото Prostock-Studio, iStock

В беседе с Pravda.Ru профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов рассказал, почему по утрам отсутствует энергия. По его словам, к такому состоянию может привести неправильный завтрак или его отсутствие.

Эксперт отметил, что утренний прием пищи помогает запустить обменные процессы и дает энергию на первую половину дня. Однако для поддержания сил завтрак должен состоять преимущественно из сложных углеводов (каши, хлеб), обеспечивающих организм энергией, а не только из белковых продуктов (яйца, мясо или творог).

«При отсутствии углеводов белок начинает использоваться организмом для выработки энергии, а не для восстановления. Это приводит к дополнительной нагрузке на печень и почки», — отметил Богданов.

Кроме того, он посоветовал утром есть фрукты и не пить крепкий кофе натощак.

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