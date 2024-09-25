Повар рассказал, в каких блюдах используется патока

Патока — это густая и сладкая масса, по внешнему виду похожая на мед. В ней содержатся кальций, фосфор, магний, витамины группы В и другие полезные микронутриенты. Однако важно учитывать, что она сильно повышает уровень сахара в крови.

Как отметил в беседе с «СЭ» повар Андрей Чернышев, патока часто выступает как альтернатива сахару. Также ее используют в качестве загустителя в производстве соусов и чтобы поддержать нужную консистенцию теста и сделать выпечку мягче. Кроме того, массу применяют для ферментации спиртных напитков и добавляют в супы для усиления их густоты.

«Мясным маринадам и соусам патока придаст сладковатый привкус. С продуктом часто готовят барбекю», — подчеркнул эксперт.

Помимо прочего, патока прекрасно впишется в рецепт имбирных пряников и глазированных кексов.

«Если вы не используете сахар, можно добавить патоку в кофе или смузи», — подытожил повар.