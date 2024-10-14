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Повар рассказал, как правильно выбрать питахайю
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Повар рассказал, как правильно выбрать питахайю

Мария Задорожная
Автор
Питахайя крупным планом
Фото apomares, iStock
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Повар Андрей Чернышев рассказал «СЭ», как выбрать свежую и спелую питахайю. Первое, на что следует обращать внимание при покупке фрукта, — это его внешний вид. По словам эксперта, на кожуре питахайи не должно быть пятен, а сам плод на ощупь должен быть упругим и плотным. Повар подчеркнул, что мягкость означает перезрелость.

Кроме того, у фрукта есть несколько сортов. Например, бланка имеет красную кожицу и белую мякоть, а роя обладает красной кожицей и красной мякотью, растет в Коста-Рике. Сорт «амарилла» отличается желтой кожицей и белой мякотью, считается самым сладким.

«Мексиканская питахайя — фрукт с бледно-зеленой или розовой кожицей и нежной белой мякотью. Его часто используют при приготовлении десертов. Колумбийская выделяется желтой кожурой и золотистой мякотью, имеет цитрусовый привкус», — подытожил Чернышев.

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