Повар рассказал, как правильно выбрать питахайю

Повар Андрей Чернышев рассказал «СЭ», как выбрать свежую и спелую питахайю. Первое, на что следует обращать внимание при покупке фрукта, — это его внешний вид. По словам эксперта, на кожуре питахайи не должно быть пятен, а сам плод на ощупь должен быть упругим и плотным. Повар подчеркнул, что мягкость означает перезрелость.

Кроме того, у фрукта есть несколько сортов. Например, бланка имеет красную кожицу и белую мякоть, а роя обладает красной кожицей и красной мякотью, растет в Коста-Рике. Сорт «амарилла» отличается желтой кожицей и белой мякотью, считается самым сладким.

«Мексиканская питахайя — фрукт с бледно-зеленой или розовой кожицей и нежной белой мякотью. Его часто используют при приготовлении десертов. Колумбийская выделяется желтой кожурой и золотистой мякотью, имеет цитрусовый привкус», — подытожил Чернышев.