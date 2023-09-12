Повар раскрыл секреты питания, которые позволили Елизавете II прожить долго

Шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший в королевской семье, рассказал, как питалась Елизавета II. По словам специалиста, правильное питание позволило королеве прожить долгую жизнь. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

«Основным секретом долголетия королевы является сбалансированное питание. Она употребляла много сезонных фруктов и овощей, органических продуктов и каждый день чай, который она пила после полудня. Во время послеполуденного чаепития королева часто ела сэндвичи с огурцом и лососем, но при этом не отказывала себе в шоколадном и имбирном бисквитах», — передает Daily Mirror.

Также отмечается, что Елизавета II любила шоколад и позволяла себе бокал сладкого вина из Германии или коктейль с джином.

Ранее стало известно, что каждое утро ела Елизавета II.