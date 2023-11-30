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Онколог перечислил продукты, предотвращающие развитие рака
Питание и еда

Сегодня, 19:35

1 мин.

Онколог перечислил продукты, предотвращающие развитие рака

Мария Маковей
Автор
Набор овощей и ягод
Фото Ale02/istockphoto.com
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Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев считает, что в малине, винограде, гранате, помидорах, баклажанах и авокадо содержатся природные антиоксиданты, которые помогают в борьбе с раком. Об этом он сообщил порталу РИАМО.

«Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток», — объяснил врач.

Также эксперт добавил, что противовоспалительными свойствами обладают каротиноиды и изофлавоны, содержащиеся в морской капусте и куркуме

«Одни из самых недооцененных и доступных продуктов — все виды капусты. Этот овощ содержит в себе большое количество фитонутриентов, обладающих противоопухолевыми свойствами. Полифенолы и омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, улучшают кровообращение и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Эти вещества содержатся в грецких орехах и в темном горьком шоколаде», — рассказал онколог", — рассказал доктор.

По словам Астраханцева, в профилактике онкологии играет важную роль не только рациональное питание, а также здоровый образ жизни.

«Физические нагрузки, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя играют важную роль в профилактике онкологических заболеваний. Питание самыми полезными и свежими продуктами все равно не даст 100% гарантии защиты от рака», — подытожил медик.

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