Онколог перечислил продукты, предотвращающие развитие рака

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев считает, что в малине, винограде, гранате, помидорах, баклажанах и авокадо содержатся природные антиоксиданты, которые помогают в борьбе с раком. Об этом он сообщил порталу РИАМО.

«Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток», — объяснил врач.

Также эксперт добавил, что противовоспалительными свойствами обладают каротиноиды и изофлавоны, содержащиеся в морской капусте и куркуме

«Одни из самых недооцененных и доступных продуктов — все виды капусты. Этот овощ содержит в себе большое количество фитонутриентов, обладающих противоопухолевыми свойствами. Полифенолы и омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, улучшают кровообращение и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Эти вещества содержатся в грецких орехах и в темном горьком шоколаде», — рассказал онколог", — рассказал доктор.

По словам Астраханцева, в профилактике онкологии играет важную роль не только рациональное питание, а также здоровый образ жизни.

«Физические нагрузки, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя играют важную роль в профилактике онкологических заболеваний. Питание самыми полезными и свежими продуктами все равно не даст 100% гарантии защиты от рака», — подытожил медик.