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Сегодня, 18:35

Нутрициолог развеяла популярный миф о подсолнечном масле

Мария Маковей
Автор
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Фото istockphoto.com

В беседе с «СЭ» нутрициолог Надежда Дмитриева рассказала, помогает ли подсолнечное масло не пьянеть.

По словам эксперта, существует миф о волшебных свойствах продукта. Многие считают, что если выпить большое количество подсолнечного масла перед застольем, то можно не опьянеть.

«Якобы масло обволакивает стенки желудка и препятствует всасыванию алкоголя», — поясняет специалист.

Однако Надежда считает это заблуждение очень опасным. В продукте содержится много линолевой кислоты, избыток которой приводит к воспалениям в организме, повышению артериального давления, появлению мигрени, нарушениям в работе иммунной системы.

«К вредному воздействию спиртного лишь прибавляется вред от чрезмерного употребления масла», — подчеркнула нутрициолог.

Специалисты рекомендуют употреблять не&nbsp;растительное, а&nbsp;оливковое масло. Диетолог назвал семь видов растительных масел, от которых стоит отказаться

Польза и вред
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