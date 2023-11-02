Нутрициолог развеяла популярный миф о подсолнечном масле

В беседе с «СЭ» нутрициолог Надежда Дмитриева рассказала, помогает ли подсолнечное масло не пьянеть.

По словам эксперта, существует миф о волшебных свойствах продукта. Многие считают, что если выпить большое количество подсолнечного масла перед застольем, то можно не опьянеть.

«Якобы масло обволакивает стенки желудка и препятствует всасыванию алкоголя», — поясняет специалист.

Однако Надежда считает это заблуждение очень опасным. В продукте содержится много линолевой кислоты, избыток которой приводит к воспалениям в организме, повышению артериального давления, появлению мигрени, нарушениям в работе иммунной системы.

«К вредному воздействию спиртного лишь прибавляется вред от чрезмерного употребления масла», — подчеркнула нутрициолог.