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Нутрициолог развеяла популярные мифы о воде с лимоном
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

Нутрициолог развеяла популярные мифы о воде с лимоном

Мария Задорожная
Автор
Вода с лимоном
Фото hqrloveq/istockphoto.com
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Нутрициолог Ника Сергунина считает утверждение, что вода с лимоном помогает похудеть, слишком преувеличенным. По ее словам, в цитрусовых содержатся пектины — определенные полисахариды, которые могут помочь увеличить чувство сытости. Кроме того, даже сама вода может ненадолго избавить от чувства голода.

Однако при выжимании ломтика лимона в воду в стакане остается только немного пектина, которого для избавления от чувства голода будет недостаточно, передает «СЭ».

Также нутрициолог добавила, что лимонная вода не способна вывести шлаки и токсины из организма.

«Вода, несомненно, помогает выводить определенные отходы из тела через мочу и испражнения. Однако не существует доказательств того, что лимонная вода делает это эффективнее, чем обычная вода», — подытожила специалист.

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