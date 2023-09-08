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Сегодня, 07:45

Нутрициолог рассказала, сколько личи можно есть в день

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Фото istockphoto.com/tashka2000

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала «СЭ», сколько в сутки можно употреблять личи. По словам специалиста, калорийность личи составляет всего 66 Ккал на 100 граммов, но стоит помнить, что в этом фрукте содержится большое количество природных сахаров.

«Количество личи, которое можно съесть в день, зависит от индивидуальных потребностей и рекомендаций по потреблению фруктов. Как правило, рекомендуется употреблять не более 2-3 порций фруктов в день, где одна порция личи составляет около 9-10 ягод», — сказала эксперт «СЭ».

Специалист также не рекомендует употреблять личи вместе с кожурой, которая имеет горький вкус. К тому же кожура способна привести к раздражению во рту. А еще на ней могут находиться бактерии. Перед употреблением обязательно нужно помыть плоды.

Как правильно есть личи: советы и&nbsp;лайфхаки. Как правильно есть личи

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Советы и рекомендации
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