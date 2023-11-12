Нутрициолог рассказала, сколько хурмы можно съедать в день

Хурма — любимое многими осеннее лакомство. Она богата полезными витаминами и веществами, защищает от ранних морщин и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако этот продукт может вызвать серьезные проблемы у организма, если им увлечься.

В беседе с «СЭ» нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, сколько хурмы можно съедать в день без вреда для здоровья.

По ее словам, ягода имеет специфическую особенность — она вяжет. Но это никак не мешает ее любителям, однако все же нужно знать меру.

«Для здоровых взрослых людей, в том числе беременных женщин, дневная порция хурмы — не более одной в день (150-200 г)», — объясняет нутрициолог.

Кроме того, специалист предупреждает, что детям до трех лет хурма противопоказана. Есть ягоду следует после достижения этого возраста, но не более одной чайной ложки в день.

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