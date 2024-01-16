Нутрициолог рассказала, с чем лучше есть творог

Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что творог лучше всего есть со сметаной, зеленью, фруктами и ягодами. Они усиливают богатый состав продукта, сообщает «СЭ».

Эксперт не рекомендует добавлять в творог сахар, он мешает усвоению кальция. Также следует избегать сочетания кисломолочного продукта и соли, которая способствует задержке жидкости в организме.