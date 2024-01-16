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Нутрициолог рассказала, с чем лучше есть творог
Питание и еда

Сегодня, 17:15

0 мин.

Нутрициолог рассказала, с чем лучше есть творог

Мария Маковей
Автор
Творог с ягодами7
Фото OlgaLepeshkina/istockphoto.com
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Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что творог лучше всего есть со сметаной, зеленью, фруктами и ягодами. Они усиливают богатый состав продукта, сообщает «СЭ».

Эксперт не рекомендует добавлять в творог сахар, он мешает усвоению кальция. Также следует избегать сочетания кисломолочного продукта и соли, которая способствует задержке жидкости в организме.

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