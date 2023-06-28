Нутрициолог рассказала, почему опасно пить энергетики в жару

Семейный терапевтический нутрициолог Тамара Рау рассказала «СЭ», чем могут быть опасны энергетики в жару. «Энергетические напитки содержат много кофеина и сахара. Такая смесь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и провоцирует обезвоживание. Подобные напитки также увеличивают риск теплового удара», — предупредила специалист.

Лучшим выбором в жару, по словам Тамары Рау, будет обычная вода, желательно не из пластиковых бутылок. «Она прекрасно охладит организм и поддержит необходимый уровень жидкости», — резюмировала нутрициолог.

Какие еще напитки могут быть вредны в жару, читайте в полной версии материала в «СЭ».