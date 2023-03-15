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Сегодня, 20:15

Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть мясо с картошкой

Ольга Стрельникова
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Картофель с мясом на тарелке.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», почему не стоит есть мясо, а также другие продукты, богатые белком, с картошкой в любом виде. «Крахмал может замедлять усвоение белка, поэтому лучше не употреблять еду, содержащую большое количество крахмала и белка вместе», — пояснила эксперт. В результате таких сочетаний могут возникнуть проблемы с пищеварением: дискомфорт в животе, вздутие, отрыжка, изжога и прочее.

Какие еще продукты не стоит есть вместе, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
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