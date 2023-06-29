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Сегодня, 10:15

Нутрициолог рассказала об одном из самых опасных напитков в жару

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Кандидат психологических наук
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Молочные коктейли.
Фото Freepik/racool-studio

Врач, нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», почему употребление молочных коктейлей в жару может быть опасно. «Во время жаркой погоды молочные коктейли ускорено теряют питательные вещества — витамины и пробиотики, быстро портятся и могут вызвать пищевое отравление, сопровождаемое диареей, рвотой, желудочными расстройствами. Если в молочном коктейле есть свежие фрукты или другие ингредиенты, которые подвержены быстрой порче при высоких температурах, появляется риск заражения патогенными бактериями, такими как сальмонелла или эшерихия коли», — предупредила специалист.

Также Елена Богатова обратила внимание на то, что молочные коктейли могут содержать ингредиенты, вызывающие аллергические реакции (молоко, соя, орехи, клубника) и неприятные ощущения (вздутие, желудочные расстройства), и приводить к усиленному выведению жидкости, как следствие — обезвоживанию. «Молочные коктейли могут быть насыщенными, питательными напитками, при этом они высококалорийны. Поэтому стоит учитывать не только время их приготовления и ингредиенты, но и размер порций», — подытожила нутрициолог.

Ранее мы рассказывали о напитках, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть.

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Польза и вред
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