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Нутрициолог рассказала о вреде рябины
Питание и еда

Сегодня, 19:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде рябины

Мария Задорожная
Автор
Гроздья рябины
Фото fotolinchen/istockphoto.com
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Нутрициолог Ника Сергунина в беседе с «СЭ» заявила, что в рябине содержатся органические кислоты, поэтому плоды не следует есть людям с болезнями органов пищеварения. По ее словам, избыток ягоды может спровоцировать обострение или воспаление уже имеющихся патологий ЖКТ.

«Как и многие другие ягоды красного цвета, плоды рябины могут вызвать аллергическую реакцию: крапивницу, опухание век, першение в горле», — добавила эксперт.

Также специалист отметила, что рябина повышает давление и способствует сгущению крови. Поэтому людям с гипертонией и заболеваниями вен лучше отказаться от продукта.

«Рябина сильно влияет на сердечно-сосудистую систему. Стоит ограничить потребление ягоды людям с высокой свертываемостью крови и болезнями сердца», — объяснила Сергунина.

Отказаться от ягоды следует людям с повышенной возбудимостью, так как рябина будоражит нервную систему. По этой же причине не стоит пить рябиновый чай.

Кроме того, рябина содержит яд — синильную кислоту, входящую в состав органического соединения под названием амигдалин. Однако низкие температуры разрушают гликозиды, и ягода становится неопасной для человека.

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