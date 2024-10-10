Нутрициолог рассказала о вреде овсянки

Нутрициолог Мария Милц в разговоре с «СЭ» отметила, что овсяная каша — это отличный вариант для завтрака. Специалист подчеркнула, что продукт богат растворимыми волокнами, которые питают полезные бактерии в кишечнике и снижают уровень холестерина в крови. Также овсянка содержит магний, который помогает расслабить мышцы и снизить уровень стресса, и железо, необходимое для правильного кроветворения.



«Особенно полезна цельнозерновая овсянка. Она сдерживает голод из-за содержания бета-глюконатов и снижает уровень «плохого» холестерина», — подчеркнула эксперт.



Однако злоупотреблять овсяной кашей нутрициолог не советует. По ее словам, в продукте содержится фитиновая кислота, которая вымывает кальций из костной ткани. Также овсяную кашу не рекомендуется есть людям с непереносимостью глютена, иначе у них могут возникнуть проблемы с желудком.