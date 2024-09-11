Нутрициолог рассказала о вреде кураги

Нутрициолог Александра Степаненко советует быть крайне осторожными при употреблении кураги. По ее словам, в сухофрукте содержится гораздо больше сахара, чем в свежем абрикосе.

«Сухофрукт может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Особенно у людей с диабетом», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Здоровым людям специалист рекомендует есть курагу в меру, иначе можно заполучить диарею и вздутие живота.

«Сушеные абрикосы — хороший источник клетчатки. Но при чрезмерном употреблении они вызывают проблемы с пищеварением», — добавила Степаненко.

Также нутрициолог предупредила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта курага противопоказана. Сухофрукт может спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Не стоит есть курагу и при заболеваниях щитовидной железы.



Кроме того, эксперт напомнила, что на курагу, как и на свежие абрикосы, может быть аллергия.



«Реакция может возникать не только на сам сухофрукт, но и на диоксид серы. Это вещество, которым обрабатывают сухофрукты для увеличения срока хранения. Диоксид серы опасен для людей с заболеваниями дыхательных путей, поскольку может приводить к затруднению дыхания», — заключила Степаненко.