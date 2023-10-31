Нутрициолог рассказала о вреде имбиря для организма

Имбирь имеет яркий, пряный вкус и терпкий запах. Его используют не только в различных кухнях мира, но и при лечении простуды. Нутрициолог Валентина Торшина объясняет, что даже при всех полезных свойствах имбирь может спровоцировать нежелательные реакции у организма. Об этом она рассказала «СЭ».

Специалист считает, что в умеренных количествах продукт абсолютно безопасен.

«Однако у некоторых он способен вызывать реакции, включая дискомфорт в животе, неприятный привкус во рту, изжогу и диарею. Особенно при употреблении в больших количествах«, — отмечает нутрициолог.

Кроме того, эксперт советует с осторожностью принимать имбирь людям с заболеваниями ЖКТ, почек и сердечно-сосудистой системы. Не злоупотреблять продуктом следует беременным и детям, а также тем, кто склонен к аллергии.

Ранее мы рассказывали, кому не стоит есть мед, имбирь и лимон.