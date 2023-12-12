Нутрициолог рассказала о вреде брюссельской капусты
Нутрициолог Ульяна Беликова считает, что брюссельская капуста может привести к вздутию и газообразованию. Это связано ферментом раффиноза, который содержится в овоще. Об этом она рассказала «СЭ».
Кроме того, капуста из-за высокого содержания витамина К может быть опасна для людей, принимающих антикоагулянты.
«Так как витамин К способствует свертываемости крови», — объяснила эксперт.
Также в редких случаях овощ может спровоцировать аллергическую реакцию.
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