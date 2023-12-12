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Нутрициолог рассказала о вреде брюссельской капусты
Питание и еда

Сегодня, 19:35

0 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде брюссельской капусты

Мария Маковей
Автор
Брюссельская капуста в тарелке и на столе.
Фото Candice Bell/istockphoto.com
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Нутрициолог Ульяна Беликова считает, что брюссельская капуста может привести к вздутию и газообразованию. Это связано ферментом раффиноза, который содержится в овоще. Об этом она рассказала «СЭ».

Кроме того, капуста из-за высокого содержания витамина К может быть опасна для людей, принимающих антикоагулянты.

«Так как витамин К способствует свертываемости крови», — объяснила эксперт.

Также в редких случаях овощ может спровоцировать аллергическую реакцию.

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