Нутрициолог рассказала о вреде брюссельской капусты

Читайте нас в

Нутрициолог Ульяна Беликова считает, что брюссельская капуста может привести к вздутию и газообразованию. Это связано ферментом раффиноза, который содержится в овоще. Об этом она рассказала «СЭ».

Кроме того, капуста из-за высокого содержания витамина К может быть опасна для людей, принимающих антикоагулянты.

«Так как витамин К способствует свертываемости крови», — объяснила эксперт.

Также в редких случаях овощ может спровоцировать аллергическую реакцию.