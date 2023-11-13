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Сегодня, 18:45

Нутрициолог рассказала о суточной норме креветок

Мария Маковей
Автор
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Креветки на гриле
Фото Xsandra/istockphoto.com

Креветки — одно из самых популярных морских блюд. Их добавляют в салаты, пасты, супы или просто отваривают. Ракообразные считаются отличным источником белка, витамина D, B12, железа, цинка и омеги-3. В них содержится в разы больше йода, чем в красном мясе. Однако при чрезмерном употреблении креветки могут навредить нашему организму, предупреждает нутрициолог Анастасия Костомаха.

По ее словам, ракообразные способны накапливать тяжелые металлы, поэтому необходимо с осторожностью добавлять их в рацион.

«Суточная доза составляет не более 200 г очищенных креветок», — отмечает эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, нутрициолог советует кормящим мамам в первые четыре недели лактации отказаться от морских деликатесов.

«Когда малышу исполнится месяц, можно попробовать съесть несколько креветок. Если организм ребенка не отреагировал негативно (нет сыпи, вздутия), можно постепенно увеличивать размер порций», — добавила специалист.

Ранее эксперты «СЭ» рассказали, как выбрать вкусные и полезные морепродукты.

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