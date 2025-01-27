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Нутрициолог рассказала о пользе утиного мяса
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала о пользе утиного мяса

Мария Задорожная
Автор
Жаренная утка
Фото freeskyline, iStock
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Нутрициолог, биохимик и психолог по РПП Анна Дивинская в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявила, что утиное мясо — это не только деликатес, но и продукт, обладающий уникальными питательными свойствами. Одним из его главных достоинств она считает высокую концентрацию железа, необходимого для поддержания здоровья.

«Железо играет ключевую роль в образовании гемоглобина — белка, ответственного за транспортировку кислорода в крови. Недостаток этого минерала может привести к анемии, усталости и ослаблению иммунной системы. Утиное мясо содержит более 2,7 мг железа на 100 г (это в 2 раза больше, чем в 100 г печени индейки). Поэтому мясо утки — это прекрасный источник важного элемента, особенно для людей с повышенной физической активностью», — сказала эксперт.

Кроме того, в мясе утки содержатся полезные полиненасыщенные жиры: омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они поддерживают здоровье клеток и играют важную роль в функционировании мозга. В отличие от других видов мяса (свинины, баранины и говядины), мясо утки содержит меньше жира. Но для тех, кто боится есть в пищу животные жиры в большом количестве, утиное мясо — отличный вариант. Ведь большая часть жира в мясе утки находится под кожей, что позволяет его легко удалить. А отсутствие кожи значительно снижает жирность утки.

«Не стоит забывать и о том, что утиное мясо богато витаминами группы B, особенно B12, необходимым для нормального функционирования нервной системы. Это делает утку не только вкусным, но и полезным дополнением к рациону», — подытожила биохимик.

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