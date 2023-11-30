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Нутрициолог рассказала о пользе свинины для спортсменов
Питание и еда

Сегодня, 21:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала о пользе свинины для спортсменов

Мария Маковей
Автор
Спортсмен жмет штангу
Фото SimonSkafar/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, почему свинина полезна для спортсменов. Оказывается, в ней содержится девять аминокислот, необходимых для роста и поддержания мышц.

По словам эксперта, свинина — это источник качественного белка. С возрастом наши мускулы деградируют, а низкое содержание подобных нутриентов способно ускорить этот процесс и увеличить риск развития различных заболеваний.

«Что еще важно для спортсменов — в свинине есть бета-аланин. Эта аминокислота нужна для продуцирования карнозина, а он поддерживает эффективную работу мускулов и снижает уровень усталости», — подытожила нутрициолог.

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Польза и вред
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