Нутрициолог рассказала о пользе свинины для спортсменов

В беседе с «СЭ» нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, почему свинина полезна для спортсменов. Оказывается, в ней содержится девять аминокислот, необходимых для роста и поддержания мышц.

По словам эксперта, свинина — это источник качественного белка. С возрастом наши мускулы деградируют, а низкое содержание подобных нутриентов способно ускорить этот процесс и увеличить риск развития различных заболеваний.

«Что еще важно для спортсменов — в свинине есть бета-аланин. Эта аминокислота нужна для продуцирования карнозина, а он поддерживает эффективную работу мускулов и снижает уровень усталости», — подытожила нутрициолог.