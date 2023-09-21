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Сегодня, 14:50

Нутрициолог рассказала о пользе супа том ям

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Фото istockphoto.com/Amguy

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала «СЭ» о пользе любимого многими тайского супа том ям.

«Ингредиенты, такие как лимонная трава и корень галангала, обладают противовоспалительными свойствами и помогают улучшить пищеварение. Том ям с острым перцем чили, который содержит, например, капсаицин, помогает убить бактерии и укрепить иммунную систему», — сказала Беликова «СЭ».

Также специалист отмечает, что этот суп считается низкокалорийным. В нем содержится много овощей, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет снизить вес или поддержать здоровый образ жизни.

Том ям. Как правильно есть тайский суп том ям

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