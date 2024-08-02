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Нутрициолог рассказала о пользе коктейлей из кефира
Питание и еда

Сегодня, 16:25

1 мин.

Нутрициолог рассказала о пользе коктейлей из кефира

Мария Задорожная
Автор
Коктейль из кефира
Фото Oksana Chaun/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк заявила, что коктейли из кефира положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта и приводят к ускорению пищеварительных процессов.

По словам специалиста, кисломолочный продукт содержит полезные витамины, минералы и макронутриенты, что положительно сказывается на иммунитете и нервной системе.

«Ряд пробиотиков в кефире может защищать организм от инфекций. Например, Lactobacillus kefiri, содержащийся только в этом напитке, подавляет рост вредных бактерий и кишечной палочки», — добавила эксперт.

Также Стасюк подчеркнула, что в кефире присутствуют кальций и витамин К. Поэтому достаточное употребление напитка может помочь улучшить здоровье костей и замедлить развитие остеопороза.

Кроме того, кефир содержит мало лактозы и может подойти людям с непереносимостью лактозы.

Однако коктейли из кефира стоит пить в меру. При чрезмерном употреблении они могут вызвать неприятные ощущения в животе, газообразование, нарушения пищеварения и тошноту. Нутрициолог добавила, что кефир с осторожностью должны пить диабетики, поскольку он может повлиять на уровень сахара в крови.

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