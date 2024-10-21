Нутрициолог рассказала о главных принципах диеты Макдугалла

В беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Гузман отметила, что диета Макдугалла основана на принципах вегетарианства. Ее главная идея — возвращение к простым и натуральным продуктам, которые были основой питания предков.



По словам эксперта, вся пища, рекомендованная в рамках данной системы питания, должна быть растительного происхождения. Основное внимание уделяется овощам, фруктам, бобовым и злакам. Также диета Макдугалла существенно ограничивает содержание жиров в рационе, особенно насыщенных. Из меню полностью исключаются продукты животного происхождения.

Еще данная система питания предполагает отказ от сахаросодержащих и обработанных продуктов. Убирается добавленный сахар, искусственные подсластители и переработанные продукты, такие как фастфуд и кондитерские изделия. Акцентируется внимание на безопасных углеводах, таких как картофель, рис и макароны из цельного зерна.

«Диета Макдугалла включает крахмалистые продукты, такие как кукуруза, рис, картофель, горох и другие, а затем овощи и фрукты (без молочных продуктов)», — добавила Гузман.

Нутрициолог подчеркнула, что основатель диеты — доктор Макдугалл — все еще придерживается догмы о низком содержании жиров, которая уже считается устаревшей наукой. Специалист отметила, что насыщенные животные жиры также необходимы организму, но в определенном соотношении с растительными.

Кроме того, Макдугалл не делает различий между мясом, полученным от животных, выращенных в экологически чистых условиях, и тем, что получено в промышленных условиях и пропитано антибиотиками.



«Прежде чем переходить на меню с преобладанием крахмала, решите для себя, сможете ли отказаться от курицы, говядины, свинины», — подытожила эксперт.