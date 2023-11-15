Нутрициолог рассказала, можно ли похудеть с помощью цветной капусты

Нутрициолог Ирина Козлачкова считает, что благодаря цветной капусте можно скинуть пару лишних килограммов. Об этом она рассказала «СЭ».

По ее словам, у овоща небольшая калорийность. В 100 г продукта содержится всего лишь 25 ккал.

«Поэтому цветная капуста не навредит фигуре. Наоборот, она будет способствовать снижению веса», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, нутрициолог отметила полезные свойства овоща. Казачкова утверждает, что цветная капуста не только укрепляет иммунитет, но и содержит много полезных витаминов и микроэлементов: железо, калий, кальций, магний. А фолиевая кислота, имеющаяся в продукте, благотворно влияет на состояние нервной системы.



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