Нутрициолог рассказала, можно ли пить какао перед сном

Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ», почему не рекомендуется употреблять какао на ночь.

«Пить какао на ночь не стоит, чтобы не спровоцировать бессонницу и нарушения сна, потому что напиток содержит большое количество кофеина. При этом какао-напиток разрешается употреблять каждый день, но выпивать больше двух чашек в сутки не рекомендуется», — сказала Квашнина «СЭ».

Также эксперт отметила, что какао считается очень полезным напитком. Оно богато антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и увеличивают продолжительность жизни. Полифенолы, входящие в его состав, влияют на мозговое кровообращение и стимулируют работу мозга.