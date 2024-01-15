Нутрициолог рассказала, кому противопоказан редис

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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова предупреждает, что редис увеличивает вес и размер щитовидной железы, а также снижает вырабатываемый ею уровень гормонов.

Допустимая суточная норма овоща не должна превышать 200-300 г7, сообщает «СЭ». В больших количествах он может вызвать расстройство пищеварения.

Также редис увеличивает выработку желчи, поэтому людям с желчекаменной болезнью следует есть овощ только с разрешения лечащего врача.



Кроме того, продукт противопоказан при обострении язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и панкреатите.