Нутрициолог рассказала, кому противопоказан редис
Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова предупреждает, что редис увеличивает вес и размер щитовидной железы, а также снижает вырабатываемый ею уровень гормонов.
Допустимая суточная норма овоща не должна превышать 200-300 г7, сообщает «СЭ». В больших количествах он может вызвать расстройство пищеварения.
Также редис увеличивает выработку желчи, поэтому людям с желчекаменной болезнью следует есть овощ только с разрешения лечащего врача.
Кроме того, продукт противопоказан при обострении язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и панкреатите.
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