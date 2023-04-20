Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 11:15

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть редис

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Редиска в виде свежего пучка.
Фото Freepik/stockking

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», кому, несмотря на всю пользу, может оказаться вреден редис. «Низкокалорийный редис богат витаминами и минералами. Он имеет легкий острый вкус и используется в кулинарии в сыром виде или в качестве приправы. Но некоторым людям от его употребления лучше отказаться», — пояснила эксперт.

По словам Ольги Деккер, редис может вызвать дискомфорт в желудке из-за входящего в его состав вещества глюкозинолата, особенно при употреблении в больших количествах. Редис также может усиливать изжогу из-за острого вкуса и вызывать аллергические реакции.

Отказаться от употребления редиса Ольга Деккер порекомендовала людям, страдающим язвой желудка, гастритом или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. «В целом, редис — полезный и вкусный овощ, но не для всех. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания или вы страдаете аллергиями, перед употреблением редиса рекомендуется проконсультироваться с врачом», — резюмировала нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на квасе и кефире.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
В автосалонах РФ осталось около 300 новых иностранных автомобилей массового сегмента
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог рассказала, что лучше приготовить на обед
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости