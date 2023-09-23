Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть миндаль

Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ», кому не рекомендуется употреблять миндаль.

«Противопоказания для употребления миндаля — индивидуальная непереносимость, ожирение, повышенная частота сердечных сокращений, нарушения работы кишечника, так как он богат белками и клетчаткой, что может вызвать расстройства, такие как тошнота и рвота, вздутие и боли в животе», — сказала нутрициолог «СЭ».

Отмечается, что миндаль является калорийным продуктом. Если его употреблять в большом количестве, могут появляться лишние килограммы. От переедания могут возникать метеоризм, диарея и головная боль.

Также не рекомендуется есть незрелый миндаль, потому что можно отравиться из-за высокого содержания в нем цианидов.