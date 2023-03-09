Нутрициолог рассказала, кому может быть рекомендован белый рис

Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк рассказала «СЭ», что не всем стоит переходить на полезный бурый рис — некоторым людям больше подойдет обычный белый. «Тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например синдром раздраженного кишечника, белый рис подходит больше, чем бурый. В том числе потому, что он обладает «укрепляющим» эффектом», — пояснила эксперт.

Также Людмила Микитюк подчеркнула, что людям, не страдающим от диабета и ожирения, белый рис не противопоказан. «Его рекомендуется есть с овощами, чтобы восполнить недостаток растительной клетчатки, а также с морепродуктами. Желательно сократить в рационе жирные блюда из риса» — резюмировала нутрициолог.

Чем белый рис отличается от бурого, читайте в полной версии материала в «СЭ».