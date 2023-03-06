Нутрициолог рассказала, кому могут быть полезны специи в рационе

Нутрициолог Дария Каравацкая рассказала «СЭ», что специи стимулируют выработку ферментов и, как следствие, улучшают аппетит и пищеварение. Они могут быть чрезвычайно полезны тем, у кого есть проблемы с аппетитом или после приема пищи появляется сонливость, вздутие и тяжесть в животе. В этом случае в рацион стоит включить корицу, куркуму, лавр, тмин, розмарин, орегано, базилик или черный перец. Они не только сделают еду вкуснее, но и пробудят рецепторы. «Чаще всего проблемы с аппетитом связаны с тем, что в организме недостаточно активно вырабатываются ферменты — вещества, которые помогают переварить еду, и соляная кислота», — пояснила Дария Каравацкая.

Какие продукты способны усилить аппетит и чувство голода, читайте в полной версии материала в «СЭ».