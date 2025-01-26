Нутрициолог рассказала, какие чаи для иммунитета стоит пить весной

Нутрициолог Наталья Фарисеева в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, какие чаи для иммунитета стоит пить весной. По ее словам, многие начинают ощущать усталость и упадок сил после холодного зимнего сезона. Организм нуждается в поддержке, особенно в плане иммунной системы. Один из лучших способов поддержать здоровье весной — это питье различных травяных чаев, обладающих укрепляющим действием. Также подойдут чаи из специй, улучшающие пищеварение и предотвращающие отеки.

«Для весенних чаев подойдут такие специи, как имбирь, анис, гвоздика, корица. Имбирь — это мощный антиоксидант и противовоспалительное средство. Чай с имбирем помогает улучшить циркуляцию крови, укрепить иммунный ответ и повысить общий тонус организма. Анис полезен для пищеварения. Гвоздика снижает уровень токсинов, устраняет простудные явления. Корица улучшает кровообращение, снижает уровень сахара в крови», — отметила эксперт.

Для приготовления чая со специями нужно нарезать свежий имбирь на несколько кусочков, добавить половину чайной ложки каждой специи и залить кипятком, затем дать настояться. Также можно добавить лимон и мед.

«Отдельно выделю иван-чай. Этот напиток обладает массой микроэлементов и витаминов, укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему, способствует выводу тяжелых металлов», — подчеркнула специалист.

Еще весной необходимо пить чаи с ягодами. Например, чай с малиной и чай из шиповника. Ягоды малины поддерживают иммунитет, содержат антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Для приготовления можно использовать как сушеные, так и свежезамороженные ягоды. Шиповник — один из лучших источников витамина С. Он повышает уровень энергии и способствует общему улучшению состояния иммунной системы.

В список полезных весенних напитков специалист добавила чай из хвоща полевого, который обладает мочегонным и противовоспалительным действием, а также помогает очистить организм. Такой напиток поможет справиться организму с накопившимися за зиму токсинами и снизить вес. Заваривать хвощ нужно как обычный чай и настаивать 10-15 минут.

«Не забываем про чай с душицей и чабрецом. Эти травы обладают антисептическим и противовоспалительным действием, способствуют укреплению иммунитета в борьбе с инфекциями. Напиток поможет поднять иммунитет и улучшить общее состояние организма», — подытожила нутрициолог.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приема новых травяных сборов, особенно если есть хронические заболевания или назначены медикаменты.