Нутрициолог рассказала, как выбрать качественные бобовые

Нутрициолог Ника Сергунина при выборе сушеных бобовых рекомендует обращать внимание на посторонние примеси. Их в продукте быть не должно. Также нужно оценить внешний вид упаковки, она должна быть целой, без насекомых. По словам эксперта, паразиты свидетельствуют о том, что условия хранения продукта были нарушены.

При покупке консервированных бобовых следует осмотреть банку, внешне она не должна быть вздутой и поврежденной. Кроме того, нужно изучить состав консервы и сроки ее изготовления, передает «СЭ».

«Выбирайте продукцию с одинаковым размером и формой зерен. Они должны быть сухими, гладкими, без налета, напоминающего пыль», — заключила специалист.