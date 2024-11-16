Нутрициолог рассказала, как выбрать и хранить виноград

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала «СЭ», как выбрать и правильно хранить виноград. При выборе ягоды эксперт советует обратить внимание на состояние гроздей. Если они выглядят увядшими и сухими, это может указывать на то, что плоды долго находились на прилавке.

«Оптимальный вариант — это упругий и сочный виноград с чистой кожурой, без признаков грязи или других дефектов», — сказала специалист.



Также нутрициолог рекомендовала избегать ягод, которые уже отпали от лозы, так как после приобретения они быстро портятся и могут стать средой для размножения вредоносных микроорганизмов.



«Плоды следует мыть только перед употреблением, так как мытые ягоды могут потерять свои качества всего за несколько часов», — добавила Беликова.



Хранить виноград специалист посоветовала в прохладном месте, вдали от других продуктов. В зависимости от сорта, он может храниться от одного месяца до трех. При необходимости можно продлить срок хранения до полугода. Для этого нужно аккуратно вымыть и высушить гроздья, а затем упаковать их в герметичные пластиковые контейнеры.