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Нутрициолог рассказала, как выбрать гранат
Питание и еда

Сегодня, 19:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как выбрать гранат

Мария Задорожная
Автор
Гранат в разрезе на столе
Фото pjohnson1, iStock
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Нутрициолог и травник Анастасия Костомаха поделилась с «СЭ» советами, которые помогут выбрать вкусный и спелый гранат. По словам эксперта, при выборе плода следует тщательно оценить его внешний вид. В первую очередь — цвет кожуры. Она должна иметь сероватый и матовый оттенок.

Специалист подчеркнула, что блестящие розовые гранаты могут выглядеть привлекательно, как на страницах глянцевых журналов, но на вкус окажутся слишком кислыми, а зерна внутри будут розовыми.

Также следует обратить внимание на макушку плода: она должна быть сухой и с загнутыми лепестками, а идеальный вариант — когда лепестков нет вовсе. Также важно тщательно рассмотреть «корону» на верхней части граната.

«Если увидите четкий пятигранник, а не сферу, это верный признак, что кожа граната отдала лишнюю воду и внутри вас ждут рубиновые сладкие зерна», — подытожила Анастасия.

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