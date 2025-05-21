Нутрициолог рассказала, как уберечь себя от отравления шаурмой

Биохимик, нутрициолог, психолог РПП Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как защититься от отравления шаурмой. По ее словам, шаурма относится к продуктам с повышенным риском отравления, особенно в жару, когда возможность размножения патогенных микроорганизмов в мясе, соусах, добавках очень высока. При этом условия приготовления блюда далеко не всегда соответствуют необходимым санитарным нормам.

«В уличных торговых точках санитарные условия нарушаются чаще всего. Если повар не использует перчатки, его одежда выглядит грязно и неухоженно, это значительно увеличивает вероятность заражения продукции», — отметила эксперт.

На что стоит обратить внимание, если вы решили купить шаурму:

Продукты должны храниться за прозрачной витриной в охлаждаемых контейнерах. Вы должны видеть, что все нарезанные ингредиенты на вид свежие и неиспорченные, зелень промыта.

Убедитесь, что повар работает в перчатках и они чистые и не производят впечатления «одни перчатки на весь день».

Обратите внимание на униформу работника: она должна быть чистой, не иметь дыр и выглядеть опрятно. Обязателен головной убор, он должен полностью закрывать волосы, а не просто лежать сверху для красоты.

«В торговой точке должен стоять холодильник. Если его нет, не покупайте там ничего! Также обязательно должна присутствовать раковина с подключенной водой. Если ее нет, уходите!» — подчеркнула специалист.

Кроме того, на рабочем пространстве повара не должны находиться личные вещи и каких-либо лишние предметы.

Если повар выполняет роль кассира и принимает деньги, обратите внимание, как он следит за гигиеной: моет ли руки и надевает перчатки (или обрабатывал руки дезсредством в перчатках).

Еще в торговой точке должны присутствовать профессиональные дезинфицирующие средства на виду у покупателей.

«Проверьте наличие кондиционера в торговой точке, особенно в жару. Если в помещении слишком жарко, это может вызвать сомнения в безопасности еды. Обратите внимание на чистоту и порядок на прилавке», — сказала Дивинская.

Нутрициолог добавила, что летом лучше совсем отказаться от шаурмы, чтобы избежать отравления. Ведь в жаркую погоду мясные продукты особенно опасны из-за короткого срока хранения.