Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог рассказала, как составить сбалансированное меню для празднования Пасхи
Питание и еда

16 апреля, 16:25

2 мин.

Нутрициолог рассказала, как составить сбалансированное меню для празднования Пасхи

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Анна Дивинская
Психолог, биохимик, нутрициолог
Пасхальный стол
Фото GMVozd, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог, биохимик, психолог РПП Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как сформировать сбалансированное и полезное меню для празднования Пасхи. По ее словам, в торжественные дни столы обычно переполнены вкусными, но не всегда полезными блюдами. Чтобы сохранить здоровье и активность в этот период, она советует прислушаться к ее рекомендациям.

«Первое — разнообразие. Праздничное меню должно включать все группы продуктов: животные и растительные белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Десертами за столом могут быть традиционные пасхальные блюда, такие как кулич и пасха. Но старайтесь не увлекаться сладким», — отметила эксперт.

Еще одна составляющая полезного рациона — белок. Например, яйца — традиционный атрибут Пасхи. Они богаты белком и питательными веществами. Чтобы сбалансировать блюда из яиц, их можно есть в сочетании с овощами или легким сыром, либо добавить в овощной салат. Также не стоит забывать о таких источниках белка, как курица, рыба и бобовые.

«Добавьте к своему меню свежие овощи и фрукты. Они не только обеспечат необходимое количество витаминов и минералов, но и улучшат пищеварение благодаря клетчатке. Быстрее подарят ощущение насыщения за столом Можно приготовить овощные салаты с оливковым маслом, чтобы добавить полезные жиры», — добавила биохимик.

Следующий совет — не забывать о воде. Постараться пить достаточное количество жидкости в течение дня. Травяные чаи, минеральная вода с лимоном/апельсином/ягодами также прекрасно подойдут для празднования.

«Даже если у вас на столе много вкусных блюд, важно соблюдать меру. Переедание может привести к неприятным последствиям и испортить праздник. Возьмите тарелку диаметром 21-23 см, наполните ее наполовину овощным салатом или запеченными овощами, четверть тарелки белковой составляющей и четверть картофеля или крупы. И не набирайте вторую или третью тарелку, остановитесь на одной. Старайтесь есть медленно и осознанно, это поможет избежать лишних калорий», — посоветовала Дивинская.

При создании праздничного меню эксперт советует помнить, что здоровье — это не только баланс пищевых веществ, но и радость от общения и приятных моментов с близкими.

Что приготовить на&nbsp;Пасху.Что приготовить на Пасху: идеи блюд и рецепты от шеф-повара
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Читайте далее
Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка
Следующий материал
Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16 апр 18:30
Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка
15 апр 17:45
Нутрициолог объяснила, что такое «токсичный бодипозитив» и чем он опасен
12 апр 12:30
Диетолог назвала продукты, которые усиливают стресс
11 апр 19:05
Нутрициолог объяснила, как безопасно для здоровья выйти из Великого поста
9 апр 19:05
Гастроэнтеролог объяснила, чем опасен бабл-ти