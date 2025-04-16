Нутрициолог рассказала, как составить сбалансированное меню для празднования Пасхи

Нутрициолог, биохимик, психолог РПП Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как сформировать сбалансированное и полезное меню для празднования Пасхи. По ее словам, в торжественные дни столы обычно переполнены вкусными, но не всегда полезными блюдами. Чтобы сохранить здоровье и активность в этот период, она советует прислушаться к ее рекомендациям.

«Первое — разнообразие. Праздничное меню должно включать все группы продуктов: животные и растительные белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Десертами за столом могут быть традиционные пасхальные блюда, такие как кулич и пасха. Но старайтесь не увлекаться сладким», — отметила эксперт.

Еще одна составляющая полезного рациона — белок. Например, яйца — традиционный атрибут Пасхи. Они богаты белком и питательными веществами. Чтобы сбалансировать блюда из яиц, их можно есть в сочетании с овощами или легким сыром, либо добавить в овощной салат. Также не стоит забывать о таких источниках белка, как курица, рыба и бобовые.

«Добавьте к своему меню свежие овощи и фрукты. Они не только обеспечат необходимое количество витаминов и минералов, но и улучшат пищеварение благодаря клетчатке. Быстрее подарят ощущение насыщения за столом Можно приготовить овощные салаты с оливковым маслом, чтобы добавить полезные жиры», — добавила биохимик.

Следующий совет — не забывать о воде. Постараться пить достаточное количество жидкости в течение дня. Травяные чаи, минеральная вода с лимоном/апельсином/ягодами также прекрасно подойдут для празднования.

«Даже если у вас на столе много вкусных блюд, важно соблюдать меру. Переедание может привести к неприятным последствиям и испортить праздник. Возьмите тарелку диаметром 21-23 см, наполните ее наполовину овощным салатом или запеченными овощами, четверть тарелки белковой составляющей и четверть картофеля или крупы. И не набирайте вторую или третью тарелку, остановитесь на одной. Старайтесь есть медленно и осознанно, это поможет избежать лишних калорий», — посоветовала Дивинская.

При создании праздничного меню эксперт советует помнить, что здоровье — это не только баланс пищевых веществ, но и радость от общения и приятных моментов с близкими.