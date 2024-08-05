Нутрициолог рассказала, как сделать творожную запеканку полезнее

Нутрициолог Ника Сергунина рекомендует убрать из творожной запеканки изюм. По ее словам, это довольно калорийный продукт (на 100 г 264 ккал), который дает на организм высокую гликемическую нагрузку. Поэтому сухофрукты в запеканке лучше заменять на свежие ягоды, у которых калорийность гораздо меньше.

«Вместо обычного белого сахара можно использовать более здоровые альтернативы. Тем, кто стремится к натуральности в питании, можно порекомендовать добавить мед, нектар агавы или кленовый сироп», — добавила эксперт в беседе с «СЭ».

Диабетикам нутрициолог советует выбирать подсластители, которые не повысят уровень сахара в крови, например сукралозу.

Кроме того, Сергунина рекомендует заменить манку в рецепте на кокосовую муку, которая содержит магний, железо, натрий и селен. В продукте нет глютена, поэтому ее можно есть даже людям, страдающим от целиакии.

«Если вы попытаетесь достать запеканку из формы, пока она горячая, часть творожной массы прилипнет к дну. Перед тем как вытащить блюдо, обязательно подождите около 20 минут. Так вы не только сохраните эстетичность десерта, но и снизите вероятность ожога», — заключила эксперт.