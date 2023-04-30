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Сегодня, 15:20

Нутрициолог рассказала, как приготовить быстрый кекс в микроволновке

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Кексы на деревянной доске.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Нутрициолог, диетолог Ольга Деккер рассказала, как приготовить быстрый и вкусный кекс в микроволновке всего за пять минут. Для этого вам понадобится одно яйцо, три столовые ложки молока, две столовые ложки сахара, четыре столовые ложки муки, две столовые ложки растительного масла, четверть чайной ложки разрыхлителя, четверть чайной ложки ванильного экстракта и щепотка соли. «В большой чашке взбейте яйцо вилкой или с помощью миксера. Добавьте молоко, сахар, муку, масло, разрыхлитель, ваниль и щепотку соли. Тщательно перемешайте и поставьте чашку в микроволновку. Готовьте на высокой мощности 2-3 минуты», — пояснила эксперт.

После того, как кекс поднимется и станет упругим на ощупь, Ольга Деккер порекомендовала оставить его еще на одну-две минуты в выключенной микроволновке, затем вынуть из чашки и дать окончательно остыть. «Этот рецепт позволяет быстро и легко приготовить вкусный кекс без использования духовки. Вы можете экспериментировать с различными добавками и ароматизаторами, чтобы придать десерту свой уникальный вкус», — подытожила диетолог.

Ранее мы делились рецептами вкусных десертов в мультиварке.

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