Нутрициолог рассказала, как правильно заваривать какао

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», как правильно заваривать какао. «Правильно заваренное какао будет наиболее полезным для здоровья. Для этого необходимо использовать чистый порошок какао (две столовые ложки) без ароматических добавок, сахара и других ингредиентов. Заваривать его нужно горячей водой (80°С, один стакан), а не кипятком, добавляя небольшое количество натурального меда или стевии для сладости и корицы для аромата», — пояснила эксперт.

Чтобы максимально сохранить полезные свойства, Ольга Деккер порекомендовала не добавлять молоко и другие ингредиенты, которые могут снизить усвоение полифенолов. Ведь именно они помогают бороться с воспалительными процессами, предотвращают повреждение клеток, развитие заболеваний и раннее старение. Также какао содержит магний, железо, калий, фосфор, цинк, медь и марганец, необходимые для нормального функционирования организма, и повышает уровень серотонина, что может улучшить настроение и снизить уровень стресса, резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали о напитках, которые помогут взбодриться даже самым ранним утром.